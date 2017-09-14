Скільки українцям коштуватиме «бум» на відновлювальну...

Додано: Пон 16 гру, 2019 13:46

zloy_ukr написав: Не може відновлювальна єнергетика з її кількома процентами впливати на атомні єлектростанції. Не може відновлювальна єнергетика з її кількома процентами впливати на атомні єлектростанції.

Так покупайте ее напрямую 5+ грн/1кВт..если такой "зеленый" весь) 1кВт АЭС стоит около 0,7 грн... НО есть закон принятый врагами Украины или полными непрофессионалами который обязывает выкупить все "зеленое гуано" а уж потом все остальные источники генерации.. ВИЭ (кроме ГЭС) сейчас уже генерируют более 1Гвт/час энергии при ветре и солнце и + еще почти на 1Гвт суммарно в постройке..к примеру ВВЭР400 на Ровенской АЭС выдает 400 МВТ всего энергии.. то есть зеленого, дорогого, нестабильного барахла в виде СЭС нам наклепали как 2+ реактора и еще на 2+ реактора в постройке.. что бы иметь суммарно цену как сейчас 1,7 грн/кВт надо на 5 гр/кВт "зеленой" минимум 2,5кВт по 0,7 атомной энергии иметь.. То есть не менее 4Гигаватт с АЭС что бы по цене перекрыть дорогущую "зеленую" энергетику...Адепты секты "зеленой энергетики" могут встретить Новый Год в облачный день и безветренную ночь на источника "зеленой энергии" и покататься в трамваях/троллейбусах с ценой за проезде более 20+ гривен...) может тогда что то дойдет до них..Зеленый тариф это уничтожение ВСЕЙ Украинской экономики, высокие цены на зеленую э/энергию.сделают любой товар произведенный с ее помощью не конкурентноспособным а население нищим..