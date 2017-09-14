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Скільки українцям коштуватиме
«бум» на відновлювальну...

Скільки українцям коштуватиме «бум» на відновлювальну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 10:55

Скільки українцям коштуватиме «бум» на відновлювальну...

Пропонуємо до обговорення:
За розрахунками Міністерства енергетики та захисту довкілля, споживачам відновлювальної енергетики доведеться заплатити 42 млрд грн на виплату завищених «зелених тарифів» у 2020 році.

Дивися повний текст Скільки українцям коштуватиме «бум» на відновлювальну енергетику.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 10:55

Скручувати атомку щоб наганяти ТЕС і СЕС? Може краще скидати енергію сес(хоча й прийдеться платити) і не юзати тес? - це з однієї сторони, а з іншої тарифами вирівняти споживання електроенергії?
shlyocuk
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:33

Нагнітаеться істерія, і залякування. Не може відновлювальна єнергетика з її кількома процентами впливати на атомні єлектростанції.
Комусь вигідно залякувати населення.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:27

Re: Скільки українцям коштуватиме «бум» на відновлювальну...

Надо в первую очередь развивать не источники э/э, а ее хранилища (сейчас это преимущественно аккумуляторные станции, хотя слышал и об альтернативных вариантах), которые бы позволили быстро и легко сглаживать пики/провалы потребления. У нас же проблема не в недостатке э/э, а в том, что нет баланса. Производство э/э на СЭС и ВЭС зависит от погодных условий, на ГЭС и АЭС - слишком большая инертность, ТЭС - не экологичны. А имея достаточно мощные хранилища, можно выровнять ситуацию и придти к балансу между производством и потреблением.
BlackFedor
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:35

  BlackFedor написав:Надо в первую очередь развивать не источники э/э, а ее хранилища (сейчас это преимущественно аккумуляторные станции, хотя слышал и об альтернативных вариантах), которые бы позволили быстро и легко сглаживать пики/провалы потребления. У нас же проблема не в недостатке э/э, а в том, что нет баланса. Производство э/э на СЭС и ВЭС зависит от погодных условий, на ГЭС и АЭС - слишком большая инертность, ТЭС - не экологичны. А имея достаточно мощные хранилища, можно выровнять ситуацию и придти к балансу между производством и потреблением.


Ага ... Німці чи австралійці тільки-тільки починають - а ми отак собі вирвемося попереду планети всієї ... Треба працювати з тим , що є - і ефективно використовувати . Думати про майбутнє - нам до німецьких реалій ніколи не дійти , то нічого і в той бік дивитися . Для нас - АЕС та теплові на вугіллі - над цим треба думати ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:36

Ложь, .. и провокация.
Очередная "сказка" для оправдания увеличения тарифов на электроэнергию для всех потребителей.
usmik
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:46

Re: Скільки українцям коштуватиме «бум» на відновлювальну...

  zloy_ukr написав:Не може відновлювальна єнергетика з її кількома процентами впливати на атомні єлектростанції.
Так покупайте ее напрямую 5+ грн/1кВт..если такой "зеленый" весь) 1кВт АЭС стоит около 0,7 грн... НО есть закон принятый врагами Украины или полными непрофессионалами который обязывает выкупить все "зеленое гуано" а уж потом все остальные источники генерации.. ВИЭ (кроме ГЭС) сейчас уже генерируют более 1Гвт/час энергии при ветре и солнце и + еще почти на 1Гвт суммарно в постройке..
к примеру ВВЭР400 на Ровенской АЭС выдает 400 МВТ всего энергии.. то есть зеленого, дорогого, нестабильного барахла в виде СЭС нам наклепали как 2+ реактора и еще на 2+ реактора в постройке.. что бы иметь суммарно цену как сейчас 1,7 грн/кВт надо на 5 гр/кВт "зеленой" минимум 2,5кВт по 0,7 атомной энергии иметь.. То есть не менее 4Гигаватт с АЭС что бы по цене перекрыть дорогущую "зеленую" энергетику...
Адепты секты "зеленой энергетики" могут встретить Новый Год в облачный день и безветренную ночь на источника "зеленой энергии" и покататься в трамваях/троллейбусах с ценой за проезде более 20+ гривен...) может тогда что то дойдет до них..
Зеленый тариф это уничтожение ВСЕЙ Украинской экономики, высокие цены на зеленую э/энергию.сделают любой товар произведенный с ее помощью не конкурентноспособным а население нищим..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:49

Re: Скільки українцям коштуватиме «бум» на відновлювальну...

  Puente написав:нам до німецьких реалій ніколи не дійти
у немцев под боком есть Франция, где АЭС понастроено, как блох на собаке и единая энергосистема... при любом форс-мажоре они гребут перетоками энергию с французских АЭС..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:55

  Джон написав:
  Puente написав:нам до німецьких реалій ніколи не дійти
у немцев под боком есть Франция, где АЭС понастроено, как блох на собаке и единая энергосистема... при любом форс-мажоре они гребут перетоками энергию с французских АЭС..

Правильно - гребуть , але вартість цього вирівнювання виросла у них за 2 роки майже в 500 разів ... Ціна неадекватна взагалі ( була десь 70 євро , а зараз 35000 ) ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:59

Re: Скільки українцям коштуватиме «бум» на відновлювальну...

  Puente написав:Ціна неадекватна взагалі ( була десь 70 євро , а зараз 35000 )
это за что цена? кВт литр тонну???
Джон
 
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