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Скільки українцям коштуватиме
«бум» на відновлювальну...

Скільки українцям коштуватиме «бум» на відновлювальну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:02

  Джон написав:
  Puente написав:Ціна неадекватна взагалі ( була десь 70 євро , а зараз 35000 )
это за что цена? кВт литр тонну???

Ну як вже пишете щось про енергетику країн - то там стандартна одиниця - МВТ-год ...
Puente
 
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