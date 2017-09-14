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Скільки українцям коштуватиме «бум» на відновлювальну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 гру, 2019 14:02
Джон написав: Puente написав:
Ціна неадекватна взагалі ( була десь 70 євро , а зараз 35000 )
это за что цена? кВт литр тонну???
Ну як вже пишете щось про енергетику країн - то там стандартна одиниця - МВТ-год ...
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Puente
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