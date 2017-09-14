RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки українцям коштуватиме
«бум» на відновлювальну...

Скільки українцям коштуватиме «бум» на відновлювальну...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:02

  Джон написав:
  Puente написав:Ціна неадекватна взагалі ( була десь 70 євро , а зараз 35000 )
это за что цена? кВт литр тонну???

Ну як вже пишете щось про енергетику країн - то там стандартна одиниця - МВТ-год ...
Puente
 
Повідомлень: 2250
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:37

Сколько здесь брендовых комментов:хотят остановить зеленую энергетику,Почитайте,сколько млн тонн СО2 (и не только)будет не выброшено только на одной солнечной эл.станции только близ Асуана в Египте..,сколько в будущей сол.эл.станции в Саудовской Аравии,а сколько ,если построить предлагаемую в пустыне 6×6км.в США.Кстати,в штате Огайо (США) будет введен в строй завод аккумуляторов на 38 Гваттчасов..Да,есть альтернативные способы аккумулировать эл.эн-ю:это,как ,к примеру,Днестровская ГАЭ,термосы-..и т.д.Что уж говорить о выбросах автомобилей.Да что я уговариваю,если мы в Украине даже батарейки отр-е не можем собрать,горами быт отходов все загадили..да,есть война ,навязанная нам жестоким врагом,но войну в голове бы остановить
zinaidagershon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32
З нами з: 06.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:45

  zinaidagershon написав:Сколько здесь брендовых комментов:хотят остановить зеленую энергетику,Почитайте,сколько млн тонн СО2 (и не только)будет не выброшено только на одной солнечной эл.станции только близ Асуана в Египте..,сколько в будущей сол.эл.станции в Саудовской Аравии,а сколько ,если построить предлагаемую в пустыне 6×6км.в США.Кстати,в штате Огайо (США) будет введен в строй завод аккумуляторов на 38 Гваттчасов..Да,есть альтернативные способы аккумулировать эл.эн-ю:это,как ,к примеру,Днестровская ГАЭ,термосы-..и т.д.Что уж говорить о выбросах автомобилей.Да что я уговариваю,если мы в Украине даже батарейки отр-е не можем собрать,горами быт отходов все загадили..да,есть война ,навязанная нам жестоким врагом,но войну в голове бы остановить

Не зупинити - а зважено до неї відноситися . Одна справа - якщо сонячні панелі стоять на даху чи стіні - і зовсім інша , коли вони займают десятки гектарів орної землі . Більше того - виробництво та утилізація цих панелей - це екологічно чисте виробництво ? Чи просто - нехай собі китайці про це думають ? Якщо вже так екологічно думати - то Земля у нас на всіх одна ...
Puente
 
Повідомлень: 2250
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:47

zloy_ukr
Може нагнітатись - пікова потужність сонячних станцій тоді коли енегрія не дуже потрібна
dinozavrik
 
Повідомлень: 1216
З нами з: 24.11.13
Подякував: 287 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], ssnet, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 573, 574, 575
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
5748 332034
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 14:23
sequence
Чи вдасться українцям повернути гроші за неякісну...
R2 » Суб 14 гру, 2019 19:08
2 124
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 12:01
_hunter
Нефьодов розповів, скільки грошей в бюджет перерахувала...
R2 » Вів 10 гру, 2019 16:56
2 142
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 17:00
sequence

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.