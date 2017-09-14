Скільки українцям коштуватиме «бум» на відновлювальну...

Ну як вже пишете щось про енергетику країн - то там стандартна одиниця - МВТ-год ...
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Додано: Пон 16 гру, 2019 14:02
Додано: Пон 16 гру, 2019 15:37
Сколько здесь брендовых комментов:хотят остановить зеленую энергетику,Почитайте,сколько млн тонн СО2 (и не только)будет не выброшено только на одной солнечной эл.станции только близ Асуана в Египте..,сколько в будущей сол.эл.станции в Саудовской Аравии,а сколько ,если построить предлагаемую в пустыне 6×6км.в США.Кстати,в штате Огайо (США) будет введен в строй завод аккумуляторов на 38 Гваттчасов..Да,есть альтернативные способы аккумулировать эл.эн-ю:это,как ,к примеру,Днестровская ГАЭ,термосы-..и т.д.Что уж говорить о выбросах автомобилей.Да что я уговариваю,если мы в Украине даже батарейки отр-е не можем собрать,горами быт отходов все загадили..да,есть война ,навязанная нам жестоким врагом,но войну в голове бы остановить
Додано: Пон 16 гру, 2019 15:45
Не зупинити - а зважено до неї відноситися . Одна справа - якщо сонячні панелі стоять на даху чи стіні - і зовсім інша , коли вони займают десятки гектарів орної землі . Більше того - виробництво та утилізація цих панелей - це екологічно чисте виробництво ? Чи просто - нехай собі китайці про це думають ? Якщо вже так екологічно думати - то Земля у нас на всіх одна ...
Додано: Пон 16 гру, 2019 15:47
zloy_ukr
Може нагнітатись - пікова потужність сонячних станцій тоді коли енегрія не дуже потрібна
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