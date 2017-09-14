Скільки українцям коштуватиме «бум» на відновлювальну...

Ну як вже пишете щось про енергетику країн - то там стандартна одиниця - МВТ-год ...
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Додано: Пон 16 гру, 2019 14:02
Додано: Пон 16 гру, 2019 15:37
Сколько здесь брендовых комментов:хотят остановить зеленую энергетику,Почитайте,сколько млн тонн СО2 (и не только)будет не выброшено только на одной солнечной эл.станции только близ Асуана в Египте..,сколько в будущей сол.эл.станции в Саудовской Аравии,а сколько ,если построить предлагаемую в пустыне 6×6км.в США.Кстати,в штате Огайо (США) будет введен в строй завод аккумуляторов на 38 Гваттчасов..Да,есть альтернативные способы аккумулировать эл.эн-ю:это,как ,к примеру,Днестровская ГАЭ,термосы-..и т.д.Что уж говорить о выбросах автомобилей.Да что я уговариваю,если мы в Украине даже батарейки отр-е не можем собрать,горами быт отходов все загадили..да,есть война ,навязанная нам жестоким врагом,но войну в голове бы остановить
Додано: Пон 16 гру, 2019 15:45
Не зупинити - а зважено до неї відноситися . Одна справа - якщо сонячні панелі стоять на даху чи стіні - і зовсім інша , коли вони займают десятки гектарів орної землі . Більше того - виробництво та утилізація цих панелей - це екологічно чисте виробництво ? Чи просто - нехай собі китайці про це думають ? Якщо вже так екологічно думати - то Земля у нас на всіх одна ...
Додано: Пон 16 гру, 2019 15:47
zloy_ukr
Може нагнітатись - пікова потужність сонячних станцій тоді коли енегрія не дуже потрібна
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:03
Вы ближе всех к сути!
На компенсацию разници существуют деньги по "Киотскому протоколу".
Что уже успешно "освоены" и выведены.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:16
1. Есть построенные солнечные электростанции на местах шламонакопителей. это прежде всего отходах производства алюминия.
2. Есть возможность строительства электростанции на самой большой пустыне Европы - в Херсонской области.
3. Терриконах -?
4. На местах закрытых свалок(мусорниках)
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- "Каждый день о народе думаю! Внезапно, Власть ... Золотой ты человек, Юрий Венедиктович. Все о народе думаешь. Отдохнуть бы ..."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:33
Знову дурять людям мізки, а "піпл хаваєт"! По-перше: боротись слід не з "зеленими" джерелами, а з використанням теплових електростанцій, котрі не лише є джерелом викидів, а ще й "зжерають" ресурси країни - їх і слід замінити альтернативними джерелами генерації. По друге: слід розуміти, що компенсацію на викуп "зелених мегават" має платити Держава не з кишені платників податків, а з грошей, що зобов'язана надавати світова спільнота за Кіотським договором. А от щоб задурити громадянам голову і не привертати увагу, що ці гроші розкрадаються, їх і лякають підвищенням тарифів на електроенергію та необхідністю зміни цін на "зелену". Та, якщо, Україна піде таким шляхом, то втрата міжнародної довіри зробить її ізгоєм і панувати буде бідність. Запитайте, краще: "Чому діти тих, хто воює із "зеленою енергетикою" в Україні навчаються та знаходять роботу в країнах, де вітряки і сонячні панелі на кожному кутку?"
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