Україна потрапила до рейтингу наймогутніших країн світу за підсумками 2019 року, зайнявши 39 місце з 80 існуючих.
Дивися повний текст Україна увійшла до ТОП-40 наймогутніших країн світу за версією американського журналу.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 11:15
Україна увійшла до ТОП-40 наймогутніших країн світу за...
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Дивися повний текст Україна увійшла до ТОП-40 наймогутніших країн світу за версією американського журналу.
Додано: Пон 16 гру, 2019 11:15
странно, что настолько могущественная страна Украина обращается к "немощным" Польшам, Литвам и Латвиям за финансовой, военной и политической помощью
Додано: Пон 16 гру, 2019 12:01
Re: Україна увійшла до ТОП-40 наймогутніших країн світу за..
А по версии украинского журнала - в тройку!
Додано: Пон 16 гру, 2019 12:11
Re: Україна увійшла до ТОП-40 наймогутніших країн світу за..
А шо ватанів так дивує? Україна перша і єдина змогла відправити президента США в імпічмент. Тому і могутня.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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