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Україна увійшла до ТОП-40
наймогутніших країн світу за...

Україна увійшла до ТОП-40 наймогутніших країн світу за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:15

Україна увійшла до ТОП-40 наймогутніших країн світу за...

Пропонуємо до обговорення:
Україна потрапила до рейтингу наймогутніших країн світу за підсумками 2019 року, зайнявши 39 місце з 80 існуючих.

Дивися повний текст Україна увійшла до ТОП-40 наймогутніших країн світу за версією американського журналу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:15

странно, что настолько могущественная страна Украина обращается к "немощным" Польшам, Литвам и Латвиям за финансовой, военной и политической помощью
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:24

интересно какой идиот составил этот рейтинг!?
hoyinuyo
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:01

Re: Україна увійшла до ТОП-40 наймогутніших країн світу за..

А по версии украинского журнала - в тройку!
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:11

Re: Україна увійшла до ТОП-40 наймогутніших країн світу за..

А шо ватанів так дивує? Україна перша і єдина змогла відправити президента США в імпічмент. Тому і могутня. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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