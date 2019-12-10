Україна увійшла до ТОП-40 наймогутніших країн світу за...

Додано: Пон 16 гру, 2019 12:37

lapay написав: А шо ватанів так дивує? Україна перша і єдина змогла відправити президента США в імпічмент. Тому і могутня. А шо ватанів так дивує? Україна перша і єдина змогла відправити президента США в імпічмент. Тому і могутня.

Украине удалось обойти такие страны, как Финляндия, Греция, Оман, Казахстан, Польша, Азербайджан, Индонезия, Филиппины, Аргентина, Португалия, Сербия, Чехия, Румыния, Венгрия, Болгария, Хорватия, Ирландия, Литва, Словения, Латвия и другие государства.



На последнем – 80-м месте – Эстония.

И какого президента США Украина отправила в импичментя что то пропустил или это влажные мечты вышиватыА меня не удивляет 40 место Украины и то что она обошла в рейтингеМеня лично 40 место Украины и то что она обогнала большинство из выше упомянутых стран не радуетУкраина в данный момент выступает в роли авна которым великие державы США и Россия кидаются друг в друга, в ситуации конфронтации двух первых держав ценность авна которым можно бросаться друг в друга резко возрастает. Не хочется быть в роли авна и жить в такой стране, поэтому меня лично больше устроило бы если Украина имела рейтинг пониже, но занимала бы в мире более спокойную позицию и при этом жители этих стран имеют большую экономическую, политическую, социальную стабильность и предсказуемость и уровень жизни и верховенства в права в которых на порядок выше чем в Украине, как например Португалия, Финляндия, Греция и многие другие страны находящиеся в рейтинге ниже Украины.