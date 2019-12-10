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Україна увійшла до ТОП-40
наймогутніших країн світу за...

Україна увійшла до ТОП-40 наймогутніших країн світу за...
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:15

Україна увійшла до ТОП-40 наймогутніших країн світу за...

Пропонуємо до обговорення:
Україна потрапила до рейтингу наймогутніших країн світу за підсумками 2019 року, зайнявши 39 місце з 80 існуючих.

Дивися повний текст Україна увійшла до ТОП-40 наймогутніших країн світу за версією американського журналу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:15

странно, что настолько могущественная страна Украина обращается к "немощным" Польшам, Литвам и Латвиям за финансовой, военной и политической помощью
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:24

интересно какой идиот составил этот рейтинг!?
hoyinuyo
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:01

Re: Україна увійшла до ТОП-40 наймогутніших країн світу за..

А по версии украинского журнала - в тройку!
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:11

Re: Україна увійшла до ТОП-40 наймогутніших країн світу за..

А шо ватанів так дивує? Україна перша і єдина змогла відправити президента США в імпічмент. Тому і могутня. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:37

  lapay написав:А шо ватанів так дивує? Україна перша і єдина змогла відправити президента США в імпічмент. Тому і могутня. :)


И какого президента США Украина отправила в импичмент :?: я что то пропустил или это влажные мечты вышиваты :idea:

А меня не удивляет 40 место Украины и то что она обошла в рейтинге
Украине удалось обойти такие страны, как Финляндия, Греция, Оман, Казахстан, Польша, Азербайджан, Индонезия, Филиппины, Аргентина, Португалия, Сербия, Чехия, Румыния, Венгрия, Болгария, Хорватия, Ирландия, Литва, Словения, Латвия и другие государства.

На последнем – 80-м месте – Эстония.


Меня лично 40 место Украины и то что она обогнала большинство из выше упомянутых стран не радует :(

Украина в данный момент выступает в роли авна которым великие державы США и Россия кидаются друг в друга, в ситуации конфронтации двух первых держав ценность авна которым можно бросаться друг в друга резко возрастает. Не хочется быть в роли авна и жить в такой стране, поэтому меня лично больше устроило бы если Украина имела рейтинг пониже, но занимала бы в мире более спокойную позицию и при этом жители этих стран имеют большую экономическую, политическую, социальную стабильность и предсказуемость и уровень жизни и верховенства в права в которых на порядок выше чем в Украине, как например Португалия, Финляндия, Греция и многие другие страны находящиеся в рейтинге ниже Украины.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:48

Re: Україна увійшла до ТОП-40 наймогутніших країн світу за..

  Михалыч написав:И какого президента США Украина отправила в импичмент

Як це якого? Улюбленця ватанів, американського клоуна Трампончика. Вже половину шляху пройшли. І відправив його, по цьому шляху, український клоун.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:52

  lapay написав:
  Михалыч написав:И какого президента США Украина отправила в импичмент

Як це якого? Улюбленця ватанів, американського клоуна Трампончика. Вже половину шляху пройшли. І відправив його, по цьому шляху, український клоун.


Они с якобы вмешательством РФ в выборы, уже проходили этот путь и даже чуть дальше чем на половину, закончилось все ничем, сейчас вторая попытка, не более :wink: и это тот случай когда нельзя быть чуть чуть беременным :mrgreen: импичмент либо есть, либо его нет :wink: а на данный момент-его нет 8) хотя Вам это не помешало написать о нем как о якобы свершившемся факте :mrgreen:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:06

Re: Україна увійшла до ТОП-40 наймогутніших країн світу за..

  Михалыч написав:Они с якобы вмешательством РФ в выборы, уже проходили этот путь и даже чуть дальше чем на половину, закончилось все ничем, сейчас вторая попытка, не более :wink: и это тот случай когда нельзя быть чуть чуть беременным :mrgreen: импичмент либо есть, либо его нет :wink: а на данный момент-его нет 8) хотя Вам это не помешало написать о нем как о якобы свершившемся факте

З виборами не було імпічмента, не треба. А зараз процес в повному розпалі, хоч ще й не завершений. В США взагалі ще не було завершеного процесу, навіть Ніксон пішов сам. Так що імпічмент, так імпічмент. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:04

Re: Україна увійшла до ТОП-40 наймогутніших країн світу за..

Клал Трампончик на всех противников. Его хотят отправить в импичмент еще с того времени, когда он еще не был президентом. :lol:
Спокойно досидит до конца своей нынешней каденции, покажет кучу компромата на дерьмократов и может даже переизберется на второй срок. А то, во что втянули Зельца можно только посочуствовать.

А по поводу Украины - если бы это место в рейтинге действительно было подкреплено независимостью и силой украинской державы - то было бы чему радоваться, а так весьма манипулятивный рейтинг. Особенно удивило в статейке "Они учитывали такие факторы, как экономика, военная мощь, " причем на первых местах по важности.
Alex2007
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