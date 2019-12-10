Україна потрапила до рейтингу наймогутніших країн світу за підсумками 2019 року, зайнявши 39 місце з 80 існуючих.
Дивися повний текст Україна увійшла до ТОП-40 наймогутніших країн світу за версією американського журналу.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 11:15
Україна увійшла до ТОП-40 наймогутніших країн світу за...
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Дивися повний текст Україна увійшла до ТОП-40 наймогутніших країн світу за версією американського журналу.
Додано: Пон 16 гру, 2019 11:15
странно, что настолько могущественная страна Украина обращается к "немощным" Польшам, Литвам и Латвиям за финансовой, военной и политической помощью
Додано: Пон 16 гру, 2019 12:01
Re: Україна увійшла до ТОП-40 наймогутніших країн світу за..
А по версии украинского журнала - в тройку!
Додано: Пон 16 гру, 2019 12:11
Re: Україна увійшла до ТОП-40 наймогутніших країн світу за..
А шо ватанів так дивує? Україна перша і єдина змогла відправити президента США в імпічмент. Тому і могутня.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 16 гру, 2019 12:37
И какого президента США Украина отправила в импичмент я что то пропустил или это влажные мечты вышиваты
А меня не удивляет 40 место Украины и то что она обошла в рейтинге
Меня лично 40 место Украины и то что она обогнала большинство из выше упомянутых стран не радует
Украина в данный момент выступает в роли авна которым великие державы США и Россия кидаются друг в друга, в ситуации конфронтации двух первых держав ценность авна которым можно бросаться друг в друга резко возрастает. Не хочется быть в роли авна и жить в такой стране, поэтому меня лично больше устроило бы если Украина имела рейтинг пониже, но занимала бы в мире более спокойную позицию и при этом жители этих стран имеют большую экономическую, политическую, социальную стабильность и предсказуемость и уровень жизни и верховенства в права в которых на порядок выше чем в Украине, как например Португалия, Финляндия, Греция и многие другие страны находящиеся в рейтинге ниже Украины.
Додано: Пон 16 гру, 2019 12:48
Re: Україна увійшла до ТОП-40 наймогутніших країн світу за..
Як це якого? Улюбленця ватанів, американського клоуна Трампончика. Вже половину шляху пройшли. І відправив його, по цьому шляху, український клоун.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 16 гру, 2019 12:52
Они с якобы вмешательством РФ в выборы, уже проходили этот путь и даже чуть дальше чем на половину, закончилось все ничем, сейчас вторая попытка, не более и это тот случай когда нельзя быть чуть чуть беременным импичмент либо есть, либо его нет а на данный момент-его нет хотя Вам это не помешало написать о нем как о якобы свершившемся факте
Додано: Пон 16 гру, 2019 13:06
Re: Україна увійшла до ТОП-40 наймогутніших країн світу за..
З виборами не було імпічмента, не треба. А зараз процес в повному розпалі, хоч ще й не завершений. В США взагалі ще не було завершеного процесу, навіть Ніксон пішов сам. Так що імпічмент, так імпічмент.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 16 гру, 2019 15:04
Re: Україна увійшла до ТОП-40 наймогутніших країн світу за..
Клал Трампончик на всех противников. Его хотят отправить в импичмент еще с того времени, когда он еще не был президентом.
Спокойно досидит до конца своей нынешней каденции, покажет кучу компромата на дерьмократов и может даже переизберется на второй срок. А то, во что втянули Зельца можно только посочуствовать.
А по поводу Украины - если бы это место в рейтинге действительно было подкреплено независимостью и силой украинской державы - то было бы чему радоваться, а так весьма манипулятивный рейтинг. Особенно удивило в статейке "Они учитывали такие факторы, как экономика, военная мощь, " причем на первых местах по важности.
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