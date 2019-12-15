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Міжбанк: курс
диктуватиме Нацбанк

Міжбанк: курс диктуватиме Нацбанк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:44

Міжбанк: курс диктуватиме Нацбанк

Пропонуємо до обговорення:
Понеділок на валютному ринку збільшить обсяги операцій на торгах, але знову збереже певну інтригу за курсом.

Дивися повний текст Міжбанк: курс диктуватиме Нацбанк.
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ИТОГО: на сколько продали (взяли в долг)??? Сколько и когда нужно возвращать???
Галина441
 
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