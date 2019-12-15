Понеділок на валютному ринку збільшить обсяги операцій на торгах, але знову збереже певну інтригу за курсом.
Дивися повний текст Міжбанк: курс диктуватиме Нацбанк.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 11:44
Міжбанк: курс диктуватиме Нацбанк
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: курс диктуватиме Нацбанк.
Додано: Пон 16 гру, 2019 11:45
ИТОГО: на сколько продали (взяли в долг)??? Сколько и когда нужно возвращать???
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