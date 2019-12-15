Еміграція та заробітчанство

Думаю, что почти нисколько. Кто из украинцев знает немецкий язык?
Я бы не был в этом так уверен.у мну малая ходит на курсы немецкого в универ (Гете институт), там треть народа врачи и медсестры.Так одна из медсестер свалила после изучения курса А1.Писала, что работает в Западной Германии, там обеспечили служебным жильем,направили на курсы нем .языка.Чтоб работать в гермашке на условного поляка, который приехал туда на пару лет раньше немецкий нафиг не нужен.
investorkiev написав:Если ты гражданин Афганистана, и поступил в мединститут в Киеве, о какой ЕС может идти речь, там наши дипломы не признаются.
Если речь о какой-нибудь Португалии то вполне признаются, да и в странах бывшего Ост-блока подтвердить не проблема
В Дейчляндии точно подтверждают. С нуля на врачей не учаться.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )