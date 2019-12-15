RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Інші питання про роботу
/
Еміграція та заробітчанство

Еміграція та заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення питань пошуку роботи: Як шукати роботу після 40 років, як заробляти понаднормово, СПД і робота по трудовій, а також чорний список працівників і типові помилки претендентів і роботодавців.
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 23:39

Еміграція та заробітчанство

  artlife написав:Интересно, сколько людей и каких специальностей высосет Германия.
https://lb.ua/world/2019/12/15/444942_m ... aniyu.html

Думаю, что почти нисколько. Кто из украинцев знает немецкий язык?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1129
З нами з: 26.02.18
Подякував: 278 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 06:49

  Gastarbaiter написав:
  artlife написав:Интересно, сколько людей и каких специальностей высосет Германия.
https://lb.ua/world/2019/12/15/444942_m ... aniyu.html

Думаю, что почти нисколько. Кто из украинцев знает немецкий язык?

Я бы не был в этом так уверен.у мну малая ходит на курсы немецкого в универ (Гете институт), там треть народа врачи и медсестры.Так одна из медсестер свалила после изучения курса А1.Писала, что работает в Западной Германии, там обеспечили служебным жильем,направили на курсы нем .языка.Чтоб работать в гермашке на условного поляка, который приехал туда на пару лет раньше немецкий нафиг не нужен.
Bolt
 
Повідомлень: 290
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 09:20

  shapo написав:
  investorkiev написав:Если ты гражданин Афганистана, и поступил в мединститут в Киеве, о какой ЕС может идти речь, там наши дипломы не признаются.


Если речь о какой-нибудь Португалии то вполне признаются, да и в странах бывшего Ост-блока подтвердить не проблема


В Дейчляндии точно подтверждают. С нуля на врачей не учаться.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 710
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1026 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 10:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Так что увидим в горизонте 2-3 года забитые окна. Даже в Кийове. Идем уверенно по пути Прибалтики.

Поляки работают по всей Европе. Есть в Польше забитые окна?
В Вильнюсе дешевле, чем в Виннице? Если нет, почему?
Vlad442
 
Повідомлень: 5880
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:30

  Gastarbaiter написав:
  artlife написав:Интересно, сколько людей и каких специальностей высосет Германия.
https://lb.ua/world/2019/12/15/444942_m ... aniyu.html

Думаю, что почти нисколько. Кто из украинцев знает немецкий язык?


Мои знакомые прошли 3-месячные курсы и уехали. Т.ч. не стоит переоценивать требуемый там уровень знания языка ;)
Mazay256
 
Повідомлень: 494
З нами з: 15.06.16
Подякував: 126 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:41

Re: Еміграція та заробітчанство

Тю - в ІТ там , наприклад , треба англійську знати - і для початку все . Німецьку по ходу життя вивчиш - коли треба і збираєшся довго там жити ...
Puente
 
Повідомлень: 2250
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:44

Re: Еміграція та заробітчанство

На некоторых работах вообще без языка можно пролезть.
Видел на Дейче-Бане румынов вообще ни слова не могли сказать. Платили им 1500 евро и страховку.
Врачом конечно посложнее. Думаю B2 будет достаточно. Но там и зарплата очень поболее.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 710
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1026 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:47

  Puente написав:Тю - в ІТ там , наприклад , треба англійську знати - і для початку все . Німецьку по ходу життя вивчиш - коли треба і збираєшся довго там жити ...


Згоден. Знаю IT які тільки англійську знають.
Мабуть Blau card не дадуть тыльки з інглішем. А так нормально.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 710
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1026 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:02

  Puente написав:Тю - в ІТ там , наприклад , треба англійську знати - і для початку все . Німецьку по ходу життя вивчиш - коли треба і збираєшся довго там жити ...

Так в ИТ и сейчас можно.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1129
З нами з: 26.02.18
Подякував: 278 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:17

  Vlad442 написав:
  Хомякоид написав:Так что увидим в горизонте 2-3 года забитые окна. Даже в Кийове. Идем уверенно по пути Прибалтики.

Поляки работают по всей Европе. Есть в Польше забитые окна?
В Вильнюсе дешевле, чем в Виннице? Если нет, почему?

Да в Щуцині були, я колись навіть викладав.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16883
З нами з: 09.03.14
Подякував: 986 раз.
Подякували: 1019 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.