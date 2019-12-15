Еміграція та заробітчанство

Додано: Пон 16 гру, 2019 12:44

На некоторых работах вообще без языка можно пролезть.

Видел на Дейче-Бане румынов вообще ни слова не могли сказать. Платили им 1500 евро и страховку.

Врачом конечно посложнее. Думаю B2 будет достаточно. Но там и зарплата очень поболее.

В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )