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У листопаді грошова база
збільшилася майже на 5 мільярдів

У листопаді грошова база збільшилася майже на 5 мільярдів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:39

У листопаді грошова база збільшилася майже на 5 мільярдів

Пропонуємо до обговорення:
При цьому з початку року грошова база зросла на 2,5% з 435,798 млрд гривень.

Дивися повний текст У листопаді грошова база збільшилася майже на 5 мільярдів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:39

А где тысячные купюры? В банкоматах их нет
tofickk
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