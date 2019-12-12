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У листопаді грошова база збільшилася майже на 5 мільярдів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 гру, 2019 12:39
Пропонуємо до обговорення:
При цьому з початку року грошова база зросла на 2,5% з 435,798 млрд гривень.
Дивися повний текст У листопаді грошова база збільшилася майже на 5 мільярдів
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Додано: Пон 16 гру, 2019 12:39
А где тысячные купюры? В банкоматах их нет
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tofickk
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