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Чиновників штрафуватимуть за ігнорування української мови
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 гру, 2019 12:56
Пропонуємо до обговорення:
Чиновників каратимуть штрафами за ігнорування української мови під час своєї роботи.
Дивися повний текст Чиновників штрафуватимуть за ігнорування української мови
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Додано: Пон 16 гру, 2019 12:56
Аваков перший на черзі
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pogorelets
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Додано: Пон 16 гру, 2019 12:58
Дякуемо пани шпрехенфюрер! Дякуемо.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 13:10
pogorelets написав:
Аваков перший на черзі
Ну - на офіційних виступах по листочку він вже почав українською говорити - так що хоче чи ні - але мусить ...
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