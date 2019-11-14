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Чиновників штрафуватимуть за
ігнорування української мови

Чиновників штрафуватимуть за ігнорування української мови
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:56

Чиновників штрафуватимуть за ігнорування української мови

Пропонуємо до обговорення:
Чиновників каратимуть штрафами за ігнорування української мови під час своєї роботи.

Дивися повний текст Чиновників штрафуватимуть за ігнорування української мови.
R2
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Аваков перший на черзі
pogorelets
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  pogorelets написав:Аваков перший на черзі

Ну - на офіційних виступах по листочку він вже почав українською говорити - так що хоче чи ні - але мусить ...
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Перший в черзі Нєлох
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сурджик вважається як український
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