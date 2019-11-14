Чиновників каратимуть штрафами за ігнорування української мови під час своєї роботи.
Дивися повний текст Чиновників штрафуватимуть за ігнорування української мови.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 12:56
Чиновників штрафуватимуть за ігнорування української мови
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чиновників штрафуватимуть за ігнорування української мови.
Додано: Пон 16 гру, 2019 13:10
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