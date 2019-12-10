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В реєстрі будівництва знайшли
небезпечну програму - Федоров

В реєстрі будівництва знайшли небезпечну програму - Федоров
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:07

В реєстрі будівництва знайшли небезпечну програму - Федоров

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Дивися повний текст В реєстрі будівництва знайшли небезпечну програму - Федоров.
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