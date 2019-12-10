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В Канаді очікують збільшити
населення за рахунок...

В Канаді очікують збільшити населення за рахунок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:43

В Канаді очікують збільшити населення за рахунок...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо розраховує, що протягом наступних двох років до країни прибуде мільйон мігрантів з усього світу. Плату за громадянство можуть скасувати.

Дивися повний текст В Канаді очікують збільшити населення за рахунок мільйона нових мігрантів.
R2
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