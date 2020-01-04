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У ДМС не будуть вимагати виходу
з іншого громадянства,...

У ДМС не будуть вимагати виходу з іншого громадянства,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:02

У ДМС не будуть вимагати виходу з іншого громадянства,...

Пропонуємо до обговорення:
У Державній міграційній службі дозволять громадянам мати два паспорти, але «єдине громадянство» залишиться у Конституції України.

Дивися повний текст У ДМС не будуть вимагати виходу з іншого громадянства, щоб отримати український паспорт.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:02

Но лозунгов «Приезжайте!» недостаточно. Нужна экономическая программа, которая бы их поощряло это сделать», – Например, купите земельки
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:25

Ограничения введут.
Потом отменят их через КС.
И россияне спокойно станут скупать нашу землю.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 23:44

А что раньше вымагалы выходить? Ух ты, а я и не знал. Просто взял и получил второе гражданство. Никто даже слова не сказал.
Dear_Sir
 
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