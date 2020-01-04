У Державній міграційній службі дозволять громадянам мати два паспорти, але «єдине громадянство» залишиться у Конституції України.
Дивися повний текст У ДМС не будуть вимагати виходу з іншого громадянства, щоб отримати український паспорт.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 15:02
У ДМС не будуть вимагати виходу з іншого громадянства,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ДМС не будуть вимагати виходу з іншого громадянства, щоб отримати український паспорт.
Додано: Пон 16 гру, 2019 15:02
Но лозунгов «Приезжайте!» недостаточно. Нужна экономическая программа, которая бы их поощряло это сделать», – Например, купите земельки
Додано: Пон 16 гру, 2019 15:25
Ограничения введут.
Потом отменят их через КС.
И россияне спокойно станут скупать нашу землю.
Додано: Вів 21 січ, 2020 23:44
А что раньше вымагалы выходить? Ух ты, а я и не знал. Просто взял и получил второе гражданство. Никто даже слова не сказал.
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