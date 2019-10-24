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Як діятиме електронний чек

Як діятиме електронний чек
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:07

Як діятиме електронний чек

Пропонуємо до обговорення:
Продавець товарів/послуг зобов’язаний надавати покупцеві чек у паперовій та/або електронній формі.

Дивися повний текст Як діятиме електронний чек.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:08

Вам нужен чек? Да. Тогда товар будет стоить на 20% дороже. Придется налоги государству заплатить. Что? Чек уже не нужен? А, товарного хватит.
Вот и договорились.
Нужно как то правильно объяснять потребителю, что такое фискальный чек и с чем его едят.
p_a_l
 
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