Продавець товарів/послуг зобов’язаний надавати покупцеві чек у паперовій та/або електронній формі.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 15:07
Як діятиме електронний чек
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як діятиме електронний чек.
Додано: Пон 16 гру, 2019 15:08
Вам нужен чек? Да. Тогда товар будет стоить на 20% дороже. Придется налоги государству заплатить. Что? Чек уже не нужен? А, товарного хватит.
Вот и договорились.
Нужно как то правильно объяснять потребителю, что такое фискальный чек и с чем его едят.
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