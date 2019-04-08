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Стало відомо, за чиї кошти "Київміськбуд" добудує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 гру, 2019 15:27
Пропонуємо до обговорення:
Холдингова компанія "Київміськбуд" використає нерозподілений прибуток за останні 10 років і залучить кредити в державних банках для добудови понад 20 житлових комплексів компанії "Укрбуд девелопмент".
Дивися повний текст Стало відомо, за чиї кошти \"Київміськбуд\" добудує будинки \"Укрбуду\"
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Додано: Пон 16 гру, 2019 15:27
Интересно а существует компания "Укрстрой"? или все же "Укрбуд"
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victoryq34
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Додано: Пон 16 гру, 2019 17:00
А многие волновались что из бюджета подарят денег на эту достройку. Коммерческий займ это хороший выход.
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dan15
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