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Стало відомо, за чиї кошти
"Київміськбуд" добудує...

Стало відомо, за чиї кошти "Київміськбуд" добудує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:27

Стало відомо, за чиї кошти "Київміськбуд" добудує...

Пропонуємо до обговорення:
Холдингова компанія "Київміськбуд" використає нерозподілений прибуток за останні 10 років і залучить кредити в державних банках для добудови понад 20 житлових комплексів компанії "Укрбуд девелопмент".

Дивися повний текст Стало відомо, за чиї кошти \"Київміськбуд\" добудує будинки \"Укрбуду\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:27

Интересно а существует компания "Укрстрой"? или все же "Укрбуд"
victoryq34
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А многие волновались что из бюджета подарят денег на эту достройку. Коммерческий займ это хороший выход.
dan15
 
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