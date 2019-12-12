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Зеленський подав у Раду зміни до Конституції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 гру, 2019 16:03
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проект закону про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 16:03
очередная нужная реформа?
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