Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проект закону про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади.
Дивися повний текст Зеленський подав у Раду зміни до Конституції.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 16:03
Зеленський подав у Раду зміни до Конституції
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський подав у Раду зміни до Конституції.
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:03
Так це буде подаватися Пу як федералізація, а це так і є, в частині інституту перфектів, або російською - губернаторів.
“Префект зупиняє дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції або законів з одночасним зверненням до суду”
Тобто перфект або губернатор має більш розширені повноваження чим зараз голова ОДА, а також це говорить що тепер у нас можуть бути не тільки області а також щось інше меньше чим сама область (префектури), тоб-то можно спокійно зробити окрему префектуру з ОРДЛО, або дві префектури і залишити там свої закони які не відповідають конституціії України.
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