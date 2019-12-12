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Зеленський подав у Раду
зміни до Конституції

Зеленський подав у Раду зміни до Конституції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 16:03

Зеленський подав у Раду зміни до Конституції

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проект закону про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади.

Дивися повний текст Зеленський подав у Раду зміни до Конституції.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 16:03

очередная нужная реформа?
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:03

Так це буде подаватися Пу як федералізація, а це так і є, в частині інституту перфектів, або російською - губернаторів.
“Префект зупиняє дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції або законів з одночасним зверненням до суду”
Тобто перфект або губернатор має більш розширені повноваження чим зараз голова ОДА, а також це говорить що тепер у нас можуть бути не тільки області а також щось інше меньше чим сама область (префектури), тоб-то можно спокійно зробити окрему префектуру з ОРДЛО, або дві префектури і залишити там свої закони які не відповідають конституціії України.
pogorelets
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