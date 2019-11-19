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Пенсія у 50: кому почнуть
нараховувати дострокові виплати

Пенсія у 50: кому почнуть нараховувати дострокові виплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 16:29

Пенсія у 50: кому почнуть нараховувати дострокові виплати

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляють в ПФУ.

Дивися повний текст Пенсія у 50: кому почнуть нараховувати дострокові виплати.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 16:29

Такое повышение будет абсолютно не справедливым. Пенсия зарабатывается, а не назначается. Если в два раза увеличить минимальные пенсии, тогда необходимо увеличить в два раза всем остальным.При таком тупом правительстве, все можно ожидать.
spizin1952
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:23

spizin1952 Скорее при тупом таком народе. Вы же знаете сколько за него проглосовало
verand
 
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