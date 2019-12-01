Про це повідомляють в ПФУ.
Дивися повний текст Пенсія у 50: кому почнуть нараховувати дострокові виплати.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 16:29
Пенсія у 50: кому почнуть нараховувати дострокові виплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсія у 50: кому почнуть нараховувати дострокові виплати.
Додано: Пон 16 гру, 2019 16:29
Такое повышение будет абсолютно не справедливым. Пенсия зарабатывается, а не назначается. Если в два раза увеличить минимальные пенсии, тогда необходимо увеличить в два раза всем остальным.При таком тупом правительстве, все можно ожидать.
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:23
spizin1952 Скорее при тупом таком народе. Вы же знаете сколько за него проглосовало
Додано: Чет 02 січ, 2020 10:23
Какая нафиг справедливость? Что вы вообще видите справедливого между нашей пенсионной системой и справедливостью? Ее всю нужно пускать под нож как это было сделано в Грузии и начинать все с чистого листа. Нужно искать путь к нулевому варианту а не популизмом ценой в 2 копейки заниматься
Додано: Чет 02 січ, 2020 12:32
Re: Пенсія у 50: кому почнуть нараховувати дострокові виплат
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