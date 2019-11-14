В Україні з 16 грудня почнуть тестувати мобільний додаток, який водії зможуть використовувати як електронні водійські права і свідоцтво про реєстрацію авто.
Дивися повний текст \"Права в смартфоні\": у МВС розкрили деталі нововведення для водіїв.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 17:44
"Права в смартфоні": у МВС розкрили деталі нововведення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Права в смартфоні\": у МВС розкрили деталі нововведення для водіїв.
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:44
для чого для реєстрації треба було мати рахунок у одному з кількох визначених банків? (((( якщо нема - під тестування не потрапляєш ))))))
Додано: Пон 16 гру, 2019 18:06
Додано: Пон 16 гру, 2019 18:16
Re:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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