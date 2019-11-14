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"Права в смартфоні": у МВС
розкрили деталі нововведення...

"Права в смартфоні": у МВС розкрили деталі нововведення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:44

"Права в смартфоні": у МВС розкрили деталі нововведення...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 16 грудня почнуть тестувати мобільний додаток, який водії зможуть використовувати як електронні водійські права і свідоцтво про реєстрацію авто.

Дивися повний текст \"Права в смартфоні\": у МВС розкрили деталі нововведення для водіїв.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:44

для чого для реєстрації треба було мати рахунок у одному з кількох визначених банків? (((( якщо нема - під тестування не потрапляєш ))))))
oxana_v
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 18:06

  oxana_v написав:для чого для реєстрації треба було мати рахунок у одному з кількох визначених банків?

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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 18:16

Re:

не пришла бета ссыль до сих пор
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Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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