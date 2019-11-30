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Київські «хрущовки»
планують перебудувати в...

Київські «хрущовки» планують перебудувати в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:45

Київські «хрущовки» планують перебудувати в...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з новим генпланом столиці, п’ятиповерхові будинки, які будувалися в Києві у 1960-1990-х роках, хочуть модернізувати до 2040 року або ж віддати на перебудову інвесторам. Мешканців на період будівництва відселятимуть, а згодом — даватимуть їм квартири у нових будівлях.

Дивися повний текст Київські «хрущовки» планують перебудувати в багатоповерхівки до 2040 року - Київрада.
R2
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mikhpatalakha
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 18:59

Поскольку предыдущий комментарий удалили, администрация юмора не понимает, напишу популярно: где город Киев возьмёт инженерные коммуникации под это новое жильё, водоснабжение, водоотведение, транспортное сообщение, кто-то подумал, прежде чем законы ляпать?!
davinci
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:16

  davinci написав:Поскольку предыдущий комментарий удалили, администрация юмора не понимает, напишу популярно: где город Киев возьмёт инженерные коммуникации под это новое жильё, водоснабжение, водоотведение, транспортное сообщение, кто-то подумал, прежде чем законы ляпать?!

Те, кто ляпает, далеки и от строительства, и от жильцов хрущевок в центре которые пошлют их по известному адресу.
Украина не Россия, Киев не Москва, здесь это не прокатит по многим причинам
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shapo
 
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