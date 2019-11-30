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Київські «хрущовки» планують перебудувати в...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:45
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з новим генпланом столиці, п’ятиповерхові будинки, які будувалися в Києві у 1960-1990-х роках, хочуть модернізувати до 2040 року або ж віддати на перебудову інвесторам. Мешканців на період будівництва відселятимуть, а згодом — даватимуть їм квартири у нових будівлях.
Дивися повний текст Київські «хрущовки» планують перебудувати в багатоповерхівки до 2040 року - Київрада
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Додано: Пон 16 гру, 2019 17:45
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Додано: Пон 16 гру, 2019 18:59
Поскольку предыдущий комментарий удалили, администрация юмора не понимает, напишу популярно: где город Киев возьмёт инженерные коммуникации под это новое жильё, водоснабжение, водоотведение, транспортное сообщение, кто-то подумал, прежде чем законы ляпать?!
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davinci
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Додано: Пон 16 гру, 2019 19:16
davinci написав:
Поскольку предыдущий комментарий удалили, администрация юмора не понимает, напишу популярно: где город Киев возьмёт инженерные коммуникации под это новое жильё, водоснабжение, водоотведение, транспортное сообщение, кто-то подумал, прежде чем законы ляпать?!
Те, кто ляпает, далеки и от строительства, и от жильцов хрущевок в центре которые пошлют их по известному адресу.
Украина не Россия, Киев не Москва, здесь это не прокатит по многим причинам
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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