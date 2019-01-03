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Проектом Трудового кодексу розширюються підстави...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 гру, 2019 19:43
Пропонуємо до обговорення:
Проект Трудового кодексу, раніше анонсований міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофієм Милованова, розширює можливості застосування примусової праці. Про це свідчить правовий аналіз неофіційно оприлюдненого напередодні проекту кодексу законів про працю.
Дивися повний текст Проектом Трудового кодексу розширюються підстави застосування примусової праці
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