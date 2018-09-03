Про це заявив президент холдингової компанії "Київміськбуд" Ігор Кушнір на прес-конференції.
Дивися повний текст В \"Київміськбуді\" розповіли, чи є ЖК \"Укрбуду\" прибутковими.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 20:16
В "Київміськбуді" розповіли, чи є ЖК "Укрбуду" прибутковими
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Дивися повний текст В \"Київміськбуді\" розповіли, чи є ЖК \"Укрбуду\" прибутковими.
Додано: Пон 16 гру, 2019 20:16
"За 2018 рік товариство отримало 27,663 млн грн чистого прибутку." - образно говоря чистой прибыли у Киевгорстроя за 2018 год всего эквивалент 28 квартир???
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