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Україна за підсумками 2019 р.
знизить виплавку сталі на...

Україна за підсумками 2019 р. знизить виплавку сталі на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 21:28

Україна за підсумками 2019 р. знизить виплавку сталі на...

Пропонуємо до обговорення:
Металургійні підприємства України за підсумками поточного року, як очікується, знизять виплавку сталі на 3% в порівнянні з попереднім роком - до 20,5 млн тонн з 21,1 млн тонн.

Дивися повний текст Україна за підсумками 2019 р. знизить виплавку сталі на 3% - прогноз.
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