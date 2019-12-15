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Вітренко розповів, що заважає Україні видобувати і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 гру, 2019 21:29
Пропонуємо до обговорення:
Видобувати газ в Україні заважає некомпетентність на різних рівнях та корупція.
Дивися повний текст Вітренко розповів, що заважає Україні видобувати і експортувати власний газ
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