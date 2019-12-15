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Вітренко розповів, що заважає
Україні видобувати і...

Вітренко розповів, що заважає Україні видобувати і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 21:29

Вітренко розповів, що заважає Україні видобувати і...

Пропонуємо до обговорення:
Видобувати газ в Україні заважає некомпетентність на різних рівнях та корупція.

Дивися повний текст Вітренко розповів, що заважає Україні видобувати і експортувати власний газ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 22:38

Да делайте заголовки верно -"Витренко мешает Украине добывать и экспортировать собственный газ " вот так будет верно написано.
yama
 
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