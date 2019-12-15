Видобувати газ в Україні заважає некомпетентність на різних рівнях та корупція.
Дивися повний текст Вітренко розповів, що заважає Україні видобувати і експортувати власний газ.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 21:29
Вітренко розповів, що заважає Україні видобувати і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вітренко розповів, що заважає Україні видобувати і експортувати власний газ.
Додано: Пон 16 гру, 2019 22:38
Да делайте заголовки верно -"Витренко мешает Украине добывать и экспортировать собственный газ " вот так будет верно написано.
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