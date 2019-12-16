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Коштів на погашення «боргу
Януковича» у бюджеті немає -...

Коштів на погашення «боргу Януковича» у бюджеті немає -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 22:40

Коштів на погашення «боргу Януковича» у бюджеті немає -...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України не закладало до бюджету на 2020 рік коштів для виплати боргу за євробондами, які в України придбала Росії наприкінці 2013 року після відмови уряду від євроінтеграції.

Дивися повний текст Коштів на погашення «боргу Януковича» у бюджеті немає - Мінфін.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 22:40

Ко ти мне пришло прозрение я научился понимать и читать заголовки верно -" Средств в бюджете нет - Минфин " это как спциальные очки которые надеваешь и видишь правду.
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 22:51

  yama написав:Ко ти мне пришло прозрение я научился понимать и читать заголовки верно -" Средств в бюджете нет - Минфин " это как спциальные очки которые надеваешь и видишь правду.

Это означает, что выигравшие суд по искам, через исполнительную службу - нихрена не получат.
А по ним долги на на десятки ярдов ...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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