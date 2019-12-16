Коштів на погашення «боргу Януковича» у бюджеті немає -...

Додано: Пон 16 гру, 2019 22:51
yama написав:
Ко ти мне пришло прозрение я научился понимать и читать заголовки верно -" Средств в бюджете нет - Минфин " это как спциальные очки которые надеваешь и видишь правду.
Это означает, что выигравшие суд по искам, через исполнительную службу - нихрена не получат.
А по ним долги на на десятки ярдов ...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.