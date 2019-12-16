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Харків стане першим "містом у смартфоні"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 гру, 2019 10:22
Пропонуємо до обговорення:
Харків стане першим "містом у смартфоні": жителі міста зможуть отримати 1 млн послуг онлайн.
Дивися повний текст Харків стане першим \"містом у смартфоні\"
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Додано: Вів 17 гру, 2019 10:22
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