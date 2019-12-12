Ціна на газ цієї зими стане відома після завершення переговорів з Російською Федерацією.
Дивися повний текст Ціна на газ цієї зими буде залежати від результатів переговорів з РФ - Гончарук.
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Додано: Вів 17 гру, 2019 10:42
Ціна на газ цієї зими буде залежати від результатів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна на газ цієї зими буде залежати від результатів переговорів з РФ - Гончарук.
Додано: Вів 17 гру, 2019 10:42
А для кого возрастет, кто платит за банкет, государство, а деньги у государства откуда ? Юридические лица, скажем ФОП имеет отношение к украинцу или он идет мимо и как раз платит за ваш банкет ? А мантра "Украина прожила 1000 дней без российского газа", "Уже 1400 дней без импорта газа из России", "Без газа из РФ Украина прожила 1150 дней" по старинке не помогает ? Ну да ладно главное что бы Коломойский не пострадал, а то смотрю он продолжает в судах чего то отсуживать, млрд. туда, млрд. сюда ;)
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