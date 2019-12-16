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Гончарук: Україна має
понад 500 мільярдів грн...

Гончарук: Україна має понад 500 мільярдів грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 11:03

Гончарук: Україна має понад 500 мільярдів грн...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні понад 500 мільярдів грн проблемної заборгованості внаслідок банківських махінацій.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 11:03

Ну да, ну да, а главное это то что махинаторы наказаны, деньги возвращены и даже ах какой человек сидит в тюрьме, а именно товарищ Ко ..... ох, приснится же такое :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 11:28

а просто махнути рукою, щоб адмін включити уже поставлену, налаштовану куплену за кучу млн. сенсорну кнопку, яка унеможливить натискання своїм пальцем чужої кнопки ніяк нізя, от пазарєз потрібно лишити можливість махлювання і для видимості ввести покарання)
shlyocuk
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 11:30

до новини про кримінал за кнопкодавство(
shlyocuk
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