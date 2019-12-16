В Україні понад 500 мільярдів грн проблемної заборгованості внаслідок банківських махінацій.
Дивися повний текст Гончарук: Україна має понад 500 мільярдів грн заборгованостей через банківські махінації.
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Додано: Вів 17 гру, 2019 11:03
Гончарук: Україна має понад 500 мільярдів грн...
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Дивися повний текст Гончарук: Україна має понад 500 мільярдів грн заборгованостей через банківські махінації.
Додано: Вів 17 гру, 2019 11:03
Ну да, ну да, а главное это то что махинаторы наказаны, деньги возвращены и даже ах какой человек сидит в тюрьме, а именно товарищ Ко ..... ох, приснится же такое :)
Додано: Вів 17 гру, 2019 11:28
а просто махнути рукою, щоб адмін включити уже поставлену, налаштовану куплену за кучу млн. сенсорну кнопку, яка унеможливить натискання своїм пальцем чужої кнопки ніяк нізя, от пазарєз потрібно лишити можливість махлювання і для видимості ввести покарання)
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