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В уряді підготують податкову
реформу після «діагностики...

В уряді підготують податкову реформу після «діагностики...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 11:12

В уряді підготують податкову реформу після «діагностики...

Пропонуємо до обговорення:
У Кабінеті міністрів планують провести перевірку чинної податкової системи в Україні для того, щоб згодом підготувати податкову реформу і запустити її з 2021 року.

Дивися повний текст В уряді підготують податкову реформу після «діагностики системи» — очільниця Мінфіну.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 11:12

Уже задолбали - каждый год десятки изменений в налоговую систему, дайте уже спокойно работать
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