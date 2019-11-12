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У Китаї випробували повністю
автономне вантажне судно

У Китаї випробували повністю автономне вантажне судно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 11:33

У Китаї випробували повністю автономне вантажне судно

Пропонуємо до обговорення:
Китайське автономне вантажне судно «Цзіньдоуюнь 0 Хао» 15 грудня 2019 року зробило перший повноцінний випробувальний рейс.

Дивися повний текст У Китаї випробували повністю автономне вантажне судно.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 11:33

..я так понял - испытания проходили при спокойной воде?.. а что будут делать эти "роботы. когда волнение поднимется хотя бы до 2.5..3х баллов.. или по умолчанию их просто не выпустят в рейс??...
maestro71
 
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