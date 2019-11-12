Китайське автономне вантажне судно «Цзіньдоуюнь 0 Хао» 15 грудня 2019 року зробило перший повноцінний випробувальний рейс.
Дивися повний текст У Китаї випробували повністю автономне вантажне судно.
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Додано: Вів 17 гру, 2019 11:33
У Китаї випробували повністю автономне вантажне судно
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Дивися повний текст У Китаї випробували повністю автономне вантажне судно.
Додано: Вів 17 гру, 2019 11:33
..я так понял - испытания проходили при спокойной воде?.. а что будут делать эти "роботы. когда волнение поднимется хотя бы до 2.5..3х баллов.. или по умолчанию их просто не выпустят в рейс??...
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