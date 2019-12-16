Україна в січні-листопаді 2019 року скоротила споживання газу на 6% - до 22,7 мільярда кубометрів, в порівнянні зі споживанням за аналогічний період 2018 року.
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Додано: Вів 17 гру, 2019 11:39
Україна цьогоріч скоротила споживання газу
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Дивися повний текст Україна цьогоріч скоротила споживання газу.
Додано: Вів 17 гру, 2019 11:39
..статья " ни о чем"!!. какой резон говорить про "всех" потребителей: снижение потребления ПРОМ.потребителями в т.ч. свидетельствует (в первую очередь!!) о падении темпов производства, и уж потом (в укр. реалиях) - о модернизации оборудования.. если бы говорили отдельно о бытовых потребителях - так на градусник за бортом посмотрите +12 в декабре!! (я с конца ноября вообще домашний газ.котел перевел на "летний" режим - потребление только на контур ГВС.. отопление отключено полностью!!..зато соседские трубы общего отопления - шпарят на полную!!)
Додано: Вів 17 гру, 2019 11:55
Теплогенерирующие компании за счет потребителя злоупотребляют своим положением, зачем топить так что на предприятиях и в квартирах открыты ПОСТОЯННО форточки.
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