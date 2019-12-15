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В Україні планують запровадити віртуальне посвідчення особи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 гру, 2019 11:42
Пропонуємо до обговорення:
В уряді обговорюють можливість запровадження електронного посвідчення особи, тобто ID-картки у смартфоні.
Дивися повний текст В Україні планують запровадити віртуальне посвідчення особи
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Додано: Вів 17 гру, 2019 11:42
а как планируется сделать верификацию подлинности самого приложения?
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RomanTik
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Додано: Вів 17 гру, 2019 12:06
RomanTik написав:
а как планируется сделать верификацию подлинности самого приложения?
Так же как сейчас с e-правами.
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_hunter
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