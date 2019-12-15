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В Україні планують запровадити
віртуальне посвідчення особи

В Україні планують запровадити віртуальне посвідчення особи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 11:42

В Україні планують запровадити віртуальне посвідчення особи

Пропонуємо до обговорення:
В уряді обговорюють можливість запровадження електронного посвідчення особи, тобто ID-картки у смартфоні.

Дивися повний текст В Україні планують запровадити віртуальне посвідчення особи.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 11:42

а как планируется сделать верификацию подлинности самого приложения?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 12:06

  RomanTik написав:а как планируется сделать верификацию подлинности самого приложения?

Так же как сейчас с e-правами.
_hunter
 
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