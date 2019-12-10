У Нацбанку впевнені, що українці всередині країни стають багатшими.
Дивися повний текст Причин для виїзду заробітчан стає менше - Нацбанк.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 гру, 2019 11:51
Причин для виїзду заробітчан стає менше - Нацбанк
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Причин для виїзду заробітчан стає менше - Нацбанк.
Додано: Вів 17 гру, 2019 11:51
..фиг собачий - причин стало меньше!!: для низкоквалифицированных кадров, для молодежи найти адекватный заработок на родине - практически НЕ реально!!..для КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ работников - та же Германия УЖЕ в 2020г либерализирует правила трудоустройства, Канада в открытую заявляет о необходимости 1млн притока будущих канадцев.. в том что стали МЕНЬШЕ слать бабла на Украину кроится фактор того, что помимо самих "заробитчан" ТУДА уже подтянулись и их родствеенники, которым они слали валюту в Украину.. так что - просто уже НЕКОМУ сюда слать гроши, все УЖЕ там... :)
Додано: Вів 17 гру, 2019 12:22
Вранье и провокация! Ах как масово т дружно народ с прямыми руками и светлыми мозшрмт выезжает в ту же Чехию!
|