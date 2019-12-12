В Україні існує явище, яке чимало дивує жителів розвинених країн.
Дивися повний текст Дубілет пропонує побороти \"зарплатне рабство\".
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Додано: Вів 17 гру, 2019 12:17
Дубілет пропонує побороти "зарплатне рабство"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дубілет пропонує побороти \"зарплатне рабство\".
Додано: Вів 17 гру, 2019 12:18
Европейцы действительно не могут даже понять, что это такое - зарплатный проект, и как это так, что при устройстве на работу вечно надо открывать новые счета и карты, а предприятия перегоняют всех работников на новый банк, если их привлекли какими-то плюшками. У них и понятия такого нет
Додано: Вів 17 гру, 2019 12:22
Нет разницы в банке большинству людей, больше интересует своевременные выплаты, отсутсвие инфляции.
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