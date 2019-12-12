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Дубілет пропонує побороти
"зарплатне рабство"

Дубілет пропонує побороти "зарплатне рабство"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 12:17

Дубілет пропонує побороти "зарплатне рабство"

Пропонуємо до обговорення:
В Україні існує явище, яке чимало дивує жителів розвинених країн.

Дивися повний текст Дубілет пропонує побороти \"зарплатне рабство\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 12:18

Европейцы действительно не могут даже понять, что это такое - зарплатный проект, и как это так, что при устройстве на работу вечно надо открывать новые счета и карты, а предприятия перегоняют всех работников на новый банк, если их привлекли какими-то плюшками. У них и понятия такого нет
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 12:22

Нет разницы в банке большинству людей, больше интересует своевременные выплаты, отсутсвие инфляции.
bklochok
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