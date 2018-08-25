Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя

В чем фальсификация? В том, что расходы на еду в Польше примерно такие же, как и в Киеве?
Ну хорошо, добавь еще пару-тройку тысяч гривен в год на перелеты в Украину на каникулы.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 13:29
В чем фальсификация? В том, что расходы на еду в Польше примерно такие же, как и в Киеве?
Ну хорошо, добавь еще пару-тройку тысяч гривен в год на перелеты в Украину на каникулы.
Додано: Суб 18 січ, 2020 13:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Что с армией? На учебу в польских вузах дают отсрочку? Или сидеть в Польше до 27, боясь прилететь на каникулы?
Додано: Суб 18 січ, 2020 14:21
Если бы у меня был ребенок призывного возраста, я бы не поленился потратить 2 минуты на поиск информации.
"Навчання за кордоном дає право громадянам призовного віку на відстрочку від призову на строкову військову службу, а робота за кордоном — ні. Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив військовий комісар Київського військового комісаріату Сергій Клявлін."
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