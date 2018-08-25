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Вплив еміграції на ринок
нерухомості Києва та передмістя

Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 13:29

  Унуноктий написав:ті манипулятор, написал что проживание чада в украине стои 4000 грн в месяц а в польше 700 злотых 4500 грн. скажи плиз с какой цедью ты фальсифицируешь цифры?

В чем фальсификация? В том, что расходы на еду в Польше примерно такие же, как и в Киеве?
Ну хорошо, добавь еще пару-тройку тысяч гривен в год на перелеты в Украину на каникулы.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 13:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:В чем фальсификация? В том, что расходы на еду в Польше примерно такие же, как и в Киеве?
Ну хорошо, добавь еще пару-тройку тысяч гривен в год на перелеты в Украину на каникулы.

Что с армией? На учебу в польских вузах дают отсрочку? Или сидеть в Польше до 27, боясь прилететь на каникулы?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 14:21

  Vlad442 написав:
  Gastarbaiter написав:В чем фальсификация? В том, что расходы на еду в Польше примерно такие же, как и в Киеве?
Ну хорошо, добавь еще пару-тройку тысяч гривен в год на перелеты в Украину на каникулы.

Что с армией? На учебу в польских вузах дают отсрочку? Или сидеть в Польше до 27, боясь прилететь на каникулы?

Если бы у меня был ребенок призывного возраста, я бы не поленился потратить 2 минуты на поиск информации.
"Навчання за кордоном дає право громадянам призовного віку на відстрочку від призову на строкову військову службу, а робота за кордоном — ні. Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив військовий комісар Київського військового комісаріату Сергій Клявлін."

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/m/society/10325814 ... misar.html
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1194
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  #<1 ... 4567
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