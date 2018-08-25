Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя

В чем фальсификация? В том, что расходы на еду в Польше примерно такие же, как и в Киеве?
Ну хорошо, добавь еще пару-тройку тысяч гривен в год на перелеты в Украину на каникулы.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 13:29
В чем фальсификация? В том, что расходы на еду в Польше примерно такие же, как и в Киеве?
Ну хорошо, добавь еще пару-тройку тысяч гривен в год на перелеты в Украину на каникулы.
Додано: Суб 18 січ, 2020 13:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Что с армией? На учебу в польских вузах дают отсрочку? Или сидеть в Польше до 27, боясь прилететь на каникулы?
Додано: Суб 18 січ, 2020 14:21
Если бы у меня был ребенок призывного возраста, я бы не поленился потратить 2 минуты на поиск информации.
"Навчання за кордоном дає право громадянам призовного віку на відстрочку від призову на строкову військову службу, а робота за кордоном — ні. Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив військовий комісар Київського військового комісаріату Сергій Клявлін."
Детальніше читайте на УНІАН:
Додано: Суб 25 січ, 2020 15:17
Лендлорду на заметку
И это опрос агентства труда. Т.е. наименее квалифицированные работники. Среди спецов процент, думаю, около 100.
Додано: Нед 26 січ, 2020 07:12
Gastarbaiter, нет смысла вам копья ломать)
Точка сидения, определяет точку зрения. Большинство ваших опонентов по горло в укр.недвиге и у них пока все ок. Даже, если население еще более сократится, то "индусов" начнут масово завозить. Так что сдавать недвигу в Киеве и Львове скорее всего будет кому. Вопрос будет сколько та недвига будет стоить и ее ликвидность.
Т.е. правильно делают те, кто переформатирует портфель в более удобные места/новые дома.
Правильно делает тот, кто переносит капитал западнее Днепра. При всех негативных вариантах депопуляции, у Львова, например, больше шансов быть Европой, чем у Киева.
А там, может Львов и Лембергом станет Варшава бы очень обрадовалась бы.
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