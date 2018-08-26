Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя

Faceless написав:

rjkz написав: Faceless написав: Вот чего транслировать непонятно откуда взявшиеся стереотипы и бредни? Какая мивина? Сакцес сторизов от заробитчан наверное даже поменьше, чем от переехавших в Киев, подавляющему большинству из них нечего вспомнить кроме бараков-общажек для ночлежки. А кто-то и там неплохо устраивается - вы ж к примеру вроде на клубнику не ездите.

Если человек действительно лузер, то он им будет и в Черкассах, и в Киеве, и где угодно. Если же руки прямые, голова на месте и ж*** не срослась с диваном - то он где угодно чего-то добъется, разница будет лишь в том, что где-то больше, где-то меньше. Вот чего транслировать непонятно откуда взявшиеся стереотипы и бредни? Какая мивина? Сакцес сторизов от заробитчан наверное даже поменьше, чем от переехавших в Киев, подавляющему большинству из них нечего вспомнить кроме бараков-общажек для ночлежки. А кто-то и там неплохо устраивается - вы ж к примеру вроде на клубнику не ездите.Если человек действительно лузер, то он им будет и в Черкассах, и в Киеве, и где угодно. Если же руки прямые, голова на месте и ж*** не срослась с диваном - то он где угодно чего-то добъется,



Ну да, только разница может быть ну очень большая. Такая, что в Киеве и работать смысла нет. Ну да, только разница может быть ну очень большая. Такая, что в Киеве и работать смысла нет.

Тут уже все достаточно частные случаи, может быть большая, может и нет. Кто в Киеве сам может зарабатывать 2-3-5 куе, далеко не всегда будет зарабатывать больше сопоставимо стоимости жизни за границей. Особенно усложняется вопрос, если есть пара, у обоих хорошая работа/карьера/бизнес. Получить оффер одновременно обоим в другой стране - почти невероятно. Разъезжаться с непонятной перспективой что потом второй переедет - сомнительно. Переезжать с одним оффером, чтобы супруг/супруга бросил/а все, жить неопределённый период с доходов одного, с невнятными перспективами для второго? Надо иметь просто огромное желание именно эмигрировать, у обоих, прям такое экзистенциальное. Вариант бросить все обоим и искать счастья - это или бежать от какого-то полномасштабного пипца или безрассудство.По поводу дипломов наших вузов. Если за плечами ничего, кроме этого ВУЗа, и нет знания языка - то да, нигде не нужны. Если есть знание языка - то может не всякие, но в целом подтвердить можно, в частности того же политеха, например. Если есть язык, опыт работы, хорошее резюме - доступно много чего, на самом деле. Но это как правило ситуация, сходная с описанной выше, таким специалистам условные 2-3 куе в условной Поляндии вообще не интересны.Про работу гастарбайтером, а не эмиграцию - совсем другой вопрос и другие вводные.Безработные из маленьких городов/сел тут - однозначно есть смысл, и шансы заработать выше, чем искать счатья в крупных городах в Украине, никаких звёзд с неба, тысяч долларов в месяц, но дома можно содержать семью и относительно не бедствовать.Молодёжь из небольших городов - уже не все не всегда очевидно. Кому работа на стройке в Польше, снять угол и 15-летняя тачила - за глаза, но выйти +/- на тот же уровень доходов, с той же б*** и арендой он сможет и тут в крупном городе, в Киеве особенно. Тут далеко не всегда можно однозначно сказать, что проще или лучше.Просто сейчас это уже мода такая, примерно как на экономистов учиться в 2000-х. Не всегда оправдано, не всегда стоит затраченных сил и денег, не всегда лучше менее "модных" альтернатив.Ну и, нужно не забывать, слушая восторженные отзывы и "сакцесс стори о чудесной 15-летней новой тачке". Людям не свойственно признавать неудачи. Подавляющее большинство будет делать вид что все нормально, что они сделали правильный выбор, даже если они там еле сводят концы с концами.