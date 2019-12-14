Сильна гривня сприяє зменшенню темпів трудової міграції.
Дивися повний текст В НБУ назвали плюси від зміцнення курсу.
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Додано: Вів 17 гру, 2019 12:28
В НБУ назвали плюси від зміцнення курсу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В НБУ назвали плюси від зміцнення курсу.
Додано: Вів 17 гру, 2019 12:28
Работающие за границей будут больше пересылать валюты, еще гривну необходимо укреплять за счет конфискаций у казнокрадов, директоров уничтоживших заводы и др. корупционеров и не ждать весны, погода этому способствует, весенняя
Додано: Вів 17 гру, 2019 13:44
«Плюси від зміцнення курсу є і для компаній-експортерів, відзначили члени правління НБУ. По-перше, це частково знижує собівартість продукції, яка буде направлятися на експорт, адже до 50% витрат українських експортерів прямо або опосередковано здійснюються в іноземній валюті (сировина, обладнання, паливо і т.д.). По-друге, зміцнення обмінного курсу збільшує конкурентоспроможність українських компаній в залученні робочої сили», – сказано в повідомленні. - цей пункт працює на 100% навпаки, як можна таке писати? повна економічна безгамотність. Пальне здешевіло рівно на 0%, ЗП в 10000грн значно складніше платити при курсі 23 порівняно з курсом 27, доходи експортерів ж у валюті.
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