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Запуск ринку землі: в Раді розповіли, скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 гру, 2019 12:30
Пропонуємо до обговорення:
Соломчук прогнозує, що одразу після запуску земельного ринку невелика кількість населення буде готова реалізувати свою землю.
Дивися повний текст Запуск ринку землі: в Раді розповіли, скільки коштуватиме гектар
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Додано: Вів 17 гру, 2019 12:30
2 штуки за гектар то невелика сума
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