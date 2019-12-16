Як ми і припускали в ранковому прогнозі - п'ятниця знизила оберти на валютному ринку, але знову пройшла досить показово і цікаво щодо курсоутворення.
Дивися повний текст Міжбанк: п'ятниця знизила оберти на валютному ринку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 гру, 2019 12:34
Міжбанк: п'ятниця знизила оберти на валютному ринку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: п'ятниця знизила оберти на валютному ринку.
Додано: Вів 17 гру, 2019 12:34
Курс доллара во многих странах понижается Китае, Египте. В последней после революции с 5 фунтов подымался до 22, сейчас 16. Там всех посодовців наказали. В Украине с 8 подняли до 30, сейчас 24 и никого не наказали, а народ пострадал.
|