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Міжбанк: п'ятниця знизила
оберти на валютному ринку

Міжбанк: п'ятниця знизила оберти на валютному ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 12:34

Міжбанк: п'ятниця знизила оберти на валютному ринку

Пропонуємо до обговорення:
Як ми і припускали в ранковому прогнозі - п'ятниця знизила оберти на валютному ринку, але знову пройшла досить показово і цікаво щодо курсоутворення.

Дивися повний текст Міжбанк: п'ятниця знизила оберти на валютному ринку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 12:34

Курс доллара во многих странах понижается Китае, Египте. В последней после революции с 5 фунтов подымался до 22, сейчас 16. Там всех посодовців наказали. В Украине с 8 подняли до 30, сейчас 24 и никого не наказали, а народ пострадал.
bklochok
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